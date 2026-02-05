KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
05.02.2026 06:00:29
Why KKR is buying Arctos for $1.4bn
The private equity pioneer is making its foray into sports and secondariesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
