KLA Corporation Aktie
WKN DE: A429HF / ISIN: CA48257V1004
|
11.06.2026 01:04:34
Why KLA Corporation Stock Edged Past the Broader Market Today
A substantial analyst price target increase was the impetus behind KLA Corporation's (NASDAQ: KLAC) market-beating Wednesday. Although the semiconductor diagnostics company's shares still landed in the red that trading session, with a 0.2% decline, they performed better than the benchmark S&P 500 index, which fell by 1.6%.That raiser was Cantor Fitzgerald's C.J. Muse, who lifted his fair value assessment for KLA by 25% in advance of the company's 10-for-1 stock split (slated to occur this coming Friday). It's now $2,000 per share, up notably from his previous price target of $1,600. He maintained his overweight (read: buy) recommendation on the highly specialized chip stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA Corporation Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu KLA Corporation Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.