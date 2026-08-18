Tuesday Morning Aktie
WKN: 920850 / ISIN: US8990355054
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18.08.2026 18:46:26
Why Klarna Stock Crashed 22% on Tuesday Morning
Klarna (NYSE: KLAR) is Swedish for "clear up" or "sort it out." The name feels ironic today, with the stock down 21.9% as of 10 a.m. ET, despite a strong Q2 report. Aren't headline surprises supposed to lift stocks?That wasn't a typo. The Stockholm-based fintech crushed Wall Street's estimates in the second quarter of 2026. The average analyst expected a net loss of $0.05 per share on revenues near $993 million. The company reported positive earnings of $0.01 per share and $1.04 billion of top-line revenues. That's not even a close call, and sales rose 27% year over year.The stock fell anyway, for at least two clear reasons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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