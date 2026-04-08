KURA Aktie
WKN: 676143 / ISIN: JP3268200007
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08.04.2026 21:03:23
Why Kura Sushi USA Stock Is Plummeting Today
Kura Sushi USA (NASDAQ: KRUS) is getting hit with huge sell-offs in Wednesday's trading. The company's share price was down 16% as of 3 p.m. ET despite the S&P 500 being up 2.2% and the Nasdaq Composite being up 2.3% at the same point in the session. Kura published its fiscal second quarter 2026 financial results yesterday, and actually posted sales and earnings for the period that came in significantly above Wall Street's forecasts. On the other hand, the company announced the departure of its chief financial officer and treasurer, Jeff Uttz.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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