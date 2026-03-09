Lantheus Holdings Aktie
WKN DE: A117UE / ISIN: US5165441032
Why Lantheus Holdings Stock Popped by Almost 12% Last Month
February is a frigid month in much of this country, but it wasn't all that frosty for Lantheus Holdings (NASDAQ: LNTH). The medical device specialist unveiled its final set of financial results for 2025, ending that year on quite the high note. In its fourth quarter, Lantheus' revenue totaled just under $407 million, up 4% from the same period in 2024. Net income not under generally accepted accounting practices (GAAP) fell at essentially the same rate to land at just under $111 million, or $1.67 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
