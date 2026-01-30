Las Vegas Sands Aktie

WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070

30.01.2026

Why Las Vegas Sands Stock Dived by Almost 14% Today

Investors rolling the dice on Las Vegas Sands (NYSE: LVS) stock came up snake eyes on Thursday after the company published its latest set of quarterly and annual earnings. Although the veteran casino resort operator beat analyst estimates for both revenue and profitability, other factors raised significant investor concerns. These were enough to push the share price down by nearly 14% that trading session.Sands unveiled those figures just after market close on Wednesday. They showed the company earned net revenue of $3.65 billion, up 26% on a year-over-year basis. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
