Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
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09.07.2026 01:18:47
Why Lemonade Stock Wilted by Almost 9% on Wednesday
Lemonade (NYSE: LMND) stock was nearly as sour as its favorite fruit on Wednesday, at least as far as its stock was concerned. Shares of the insurer dived by nearly 9% during that trading session after an analyst at an influential investment bank downgraded his recommendation on the stock.Well before market open that day, Morgan Stanley's Bob Huang moved his Lemonade rating down one peg to equalweight (read: hold) from his preceding overweight (buy). He also set a price target of $75 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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