Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
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06.04.2026 20:56:06
Why Lennar Corporation Stock Fell 24.1% In March
Shares of Lennar Corporation (NYSE: LEN) fell 24% in March, according to data from S&P Global Market Intelligence. Homebuilders in the United States have been crushed by rising input costs and declining demand, forcing them to cut prices to move inventory. The stock is now down by more than 50% from its all-time high. Here's why Lennar stock fell in March, and whether it is worth buying the dip in April. Lennar's revenue came in below Wall Street estimates in the quarter it reported in March, at $6.6 billion, vs. expectations of at least $6.84 billion. Earnings were positive, but also weaker than expected.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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