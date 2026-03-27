LENZ Therapeutics Aktie
WKN DE: A407W6 / ISIN: US52635N1037
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27.03.2026 22:47:26
Why Lenz Therapeutics Stock Plummeted by Almost 20% This Week
According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Lenz Therapeutics (NASDAQ: LENZ) fell by just under 20% over the course of this trading week. Investors were in a bearish mood following a disappointing earnings report from the specialty healthcare company. This was exacerbated by aggressive price target cuts from two prominent banks. On Tuesday morning, Lenz published its fourth-quarter and full-year 2025 results. These revealed that the company earned revenue of just under $1.59 million for the former period. As its first commercial product, VIZZ, won Food and Drug Administration (FDA) approval last October, that figure compared exceedingly well to the fourth quarter 2024 result of $0. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu LENZ Therapeutics Inc Registered Shs
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23.03.26
|Ausblick: LENZ Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu LENZ Therapeutics Inc Registered Shs
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