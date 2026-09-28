Lexicon Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A14SSK / ISIN: US5288723027
|
28.09.2026 23:05:57
Why Lexicon Pharmaceuticals Stock Popped by Almost 6% Today
An analyst's rather bullish initiation of coverage shone a light on Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ: LXRX) stock on Monday. Investors clearly took notice of this, as they piled into the company's stock to send it to a gain of nearly 6% on the day.
Before market open, Cantor Fitzgerald prognosticator Steve Seedhouse flagged Lexicon as an overweight (buy, in other words) at a price target of $8 per share. That's more than four times the stock's current level of $1.90.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lexicon Pharmaceuticals Inc
|
05.08.26
|Ausblick: Lexicon Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Lexicon Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lexicon Pharmaceuticals Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lexicon Pharmaceuticals Inc
|1,90
|5,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.