Why Lexicon Pharmaceuticals Stock Popped by Almost 6% Today

An analyst's rather bullish initiation of coverage shone a light on Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ: LXRX) stock on Monday. Investors clearly took notice of this, as they piled into the company's stock to send it to a gain of nearly 6% on the day.

Before market open, Cantor Fitzgerald prognosticator Steve Seedhouse flagged Lexicon as an overweight (buy, in other words) at a price target of $8 per share. That's more than four times the stock's current level of $1.90.

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