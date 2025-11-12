Lifeway Foods Aktie

WKN: 925083 / ISIN: US5319141090

12.11.2025 16:16:27

Why Lifeway Foods Stock Popped Today

Lifeway Foods (NASDAQ: LWAY) stock jumped 7.8% through 9:50 a.m. ET Wednesday after the company reported mixed earnings for the third quarter this morning.Heading into the quarter, analysts forecast the kefir company would earn $0.28 per share on sales of $55 million. In fact, Lifeway ended up earning only $0.23 per share, but its sales topped $57.1 million -- an earnings miss but a revenue beat.  Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
