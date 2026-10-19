Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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19.10.2026 21:31:01
Why Lockheed Martin May Be an Underrated Stock to Buy Right Now
For investors seeking out a relatively safe stock to own this year, one investment that can withstand a lot of market volatility is Lockheed Martin (NYSE:LMT). It has risen by around 15% this year, and yet it still offers good value. Plus, it offers a terrific dividend and was a solid stock to own during the last big market crash.
Here's a closer look at the business and why it may prove to be an underrated investment right now.
Image source: Getty Images.
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|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|44 740,00
|3,66%
|Lockheed Martin Corp.
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