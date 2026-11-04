Lockheed Martin Aktie

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WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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04.11.2026 16:51:18

Why Lockheed Martin Stock Dropped Today

The Midterm Elections 2026 are over, and the Democrats won in a landslide. So what does this mean for Lockheed Martin (NYSE:LMT) stock? Apparently, nothing good.

Shares of the major military contractor fell 5% through 10:35 a.m. ET Wednesday morning on no bad Lockheed Martin-specific news at all. No analysts have downgraded the stock (yet). No one's cut any price targets (also yet). But the stock's still down.

In fact, one analyst defied sentiment and upgraded Lockheed stock today!

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Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh 49 680,00 -6,97% Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
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