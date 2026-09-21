Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
22.09.2026 01:35:41
Why Lucid Group Stock Motored Over 5% Higher Today
Before market open on Monday, an analyst published an update on Lucid Group (NASDAQ: LCID), in which he left his neutral recommendation on the stock unchanged. However, the research note referenced a recent, potentially very lucrative deal signed by an electric vehicle (EV) maker. This clearly reminded investors of the company's solid potential, and they traded the shares up by more than 5%.
The prognosticator behind that move was Cantor Fitzgerald's Andres Sheppard, who updated his Lucid take after the company announced that deal. The news wasn't enough for Sheppard to change his view or price target on Lucid stock; in addition to maintaining that neutral rating, he also kept his $8 per share price target intact.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lucid
Analysen zu Lucid
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.