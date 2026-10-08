Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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08.10.2026 20:01:49
Why Lucid Stock Fell Hard Last Month
It was another bad month for Lucid (NASDAQ:LCID) investetors, as shares of the electric vehicle maker plunged 16.1% in September, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
That drop was preceded by Lucid stock falling 34% in August, underscoring how much investors have lost faith in the company lately.
The most recent declines weren't caused by any specific Lucid announcement, and instead appear to be fueled by investors' reaction to rising interest rates and concerns that Lucid can't get its financial house in order.
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