Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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10.08.2026 20:33:00
Why Lucid Stock Jumped 10% in July
Shares of the electric vehicle company Lucid Group (NASDAQ: LCID) rose last month after the company denied rumors that it was considering filing for bankruptcy protection or going private. Lucid stock also gained significant momentum toward the end of July after an SEC filing showed that Prince Al Waleed bin Talal Al Saud, a member of the Saudi royal family, bought 19.5 million shares of the company in mid-July.Investors were clearly happy with both pieces of news, and Lucid stock gained 10.3% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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