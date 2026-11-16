Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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16.11.2026 18:26:29
Why Lucid Stock Tapped the Brakes Today
Lucid (NASDAQ:LCID) began the week on a rough note as shareholders sold the EV stock after several leaders of electric vehicle companies, including Lucid, told CNBC recently that they didn't expect a Democratic-controlled Congress to bring legislative help to the industry.
Lucid stock was already under pressure from disappointing third-quarter results reported last week, and the latest news certainly didn't improve investor sentiment.
Lucid's shares were down 6% today, as of 12:25 p.m. ET.
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