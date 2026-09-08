Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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08.09.2026 22:48:00
Why Lucid Stock Tumbled 34% in August
Shares of the electric automaker Lucid (NASDAQ: LCID) plunged 34.2% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, after the company reported disappointing quarterly results.
Investors become increasingly concerned with Lucid's deepening losses and rising spending. A general slowdown in the electric vehicle market and increasing worries about tariffs aren't helping Lucid either.
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