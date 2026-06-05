The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
05.06.2026 10:40:30
Why Lumen Technologies Stock Rocked the Market Last Month
Investors were eagerly calling on the stock of Lumen Technologies (NYSE: LUMN) in May. Shares of the telecom company rose by nearly 18% over the course of the month, comparing very favorably to the under 5% increase of the bellwether S&P 500 index. This, despite a quarterly earnings report that initially disappointed market players.On May 5, Lumen phoned in its first-quarter results. The company's revenue was just under $2.9 billion, down from almost $3.2 billion in the same period in 2025. Net loss not under generally accepted accounting principles (GAAP) deepened considerably, coming in at $467 million ($0.47 per share), compared with the first-quarter 2025 shortfall of $129 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!