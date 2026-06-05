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05.06.2026 10:40:30

Why Lumen Technologies Stock Rocked the Market Last Month

Investors were eagerly calling on the stock of Lumen Technologies (NYSE: LUMN) in May. Shares of the telecom company rose by nearly 18% over the course of the month, comparing very favorably to the under 5% increase of the bellwether S&P 500 index. This, despite a quarterly earnings report that initially disappointed market players.On May 5, Lumen phoned in its first-quarter results. The company's revenue was just under $2.9 billion, down from almost $3.2 billion in the same period in 2025. Net loss not under generally accepted accounting principles (GAAP) deepened considerably, coming in at $467 million ($0.47 per share), compared with the first-quarter 2025 shortfall of $129 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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