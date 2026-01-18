Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
|
18.01.2026 12:45:00
Why Lumen Technologies Stock Surged 46.3% Last Year and Has Kept Climbing in 2026
Lumen (NYSE: LUMN) stock posted another year of big gains in 2025. The company's share price rocketed 46.3% higher across the stretch, according to data from S&P Global Market Intelligence. Lumen's substantial stock gains came amid a 16.4% rally for the S&P 500 and a 20.4% gain for the Nasdaq Composite index. In addition to bullish momentum for the broader market, the company's valuation marched higher thanks to new partnerships and excitement surrounding its artificial intelligence (AI) network technologies. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 startet im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 schwächelt (finanzen.at)
|
30.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|7,28
|-2,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.