The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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23.11.2026 22:22:45
Why Lumentum Holdings Stock Trounced the Market Today
Monday was a banner day for investors in tech hardware companies, especially those that make crucial components for next-generation products. For proof, look no further than advanced optical components specialist Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), whose stock popped by more than 18% on a day when the S&P 500 index rose by under 5%. The company mainly has an important business partner to thank for that.
Lumentum's partner is none other than Nvidia (NASDAQ:NVDA), which dramatically brought back controversy-tinged Jensen Huang as its CEO shortly after he stepped down from the position.
Image source: Getty Images.
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