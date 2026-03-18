Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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19.03.2026 00:36:43
Why Lumentum Holdings Stock Zoomed 6% Higher Today
A well-received presentation at a key industry conference and an analyst's price target bump made Lumentum Holdings (NASDAQ: LITE) a popular stock on Wednesday. Shares of the photonics company rose in excess of 6% in reaction to these developments.Lumentum held an investor briefing at this year's Optical Fiber Communication Conference (OFC), an event marked by bullish pronouncements from numerous company executives about the future of the industry. Many were excited about supplying goods for the exploding build-out of artificial intelligence (AI). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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