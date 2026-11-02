Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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02.11.2026 19:33:01
Why Lumentum Stock Fell 14.9% Today
Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) did just about everything right this morning, and its stock got punished anyway. Shares of the laser and optics specialist were down 14.9% as of 12:55 p.m. ET.
Q1 2027 results beat Wall Street's expectations and the company agreed to be acquired by Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) in an all-stock deal. Marvell's stock fell 9.5% and both stocks are down significantly from the middle of last week, when the rumor mill started suggesting a deal was afoot.
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