26.10.2026 22:04:00

Why Lumentum’s stock led the S&P 500 higher on Monday

Optical stocks are staging a comeback following Anthropic’s IPO filing and some other good newsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
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