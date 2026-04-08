Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
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08.04.2026 23:18:12
Why LyondellBasell Industries Stock Skyrocketed 40.1% Last Month But Is Pulling Back in April
LyondellBasell Industries (NYSE: LYB) stock enjoyed a month of monster gains in March. The company's share price surged 40.1% higher across the month, dramatically outperforming the S&P 500's 5.1% slide in the period.LyondellBasell's explosive stock gains stemmed from dynamics connected to the U.S. and Israel's war with Iran -- which kicked off at the end of February. With the war disrupting the flow of oil through the Strait of Hormuz, the U.S.-based petrochemical company has a stronger demand outlook. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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