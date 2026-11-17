Electrical signal component specialist M-Tron Industries (NYSEMKT:MPTI) was electric on the stock market in Tuesday's trading session. Investors eagerly snapped up its shares, thanks in no small part to an analyst's recommendation upgrade. It finished the day 3% higher, contrasting very favorably with the 1.3% slump of the bellwether S&P 500 index.

The upgrading party was Freedom Broker's Sergey Glinyanov, who moved his rating on M-tron up one rung to buy from his previous hold. Going in the opposite direction was his price target, which he reduced to $84 per share from $88.

Image source: Getty Images.

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