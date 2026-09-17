Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
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17.09.2026 17:43:29
Why Magnite Stock Rocketed Higher Today
Shares of Magnite (NASDAQ: MGNI) charged out of the gate on Thursday, soaring as much as 12.9%. As of 11:40 a.m. ET, the stock was still up 7.2%.
The catalyst that sent the advertising technology (adtech) specialist higher was a court ruling with far-reaching implications for the space.
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