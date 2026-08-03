MAKEMYTRIP Aktie
WKN DE: A1C3UJ / ISIN: MU0295S00016
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03.08.2026 18:02:24
Why MakeMyTrip Stock Is Skyrocketing Today
MakeMyTrip (NASDAQ: MMYT) stock is quickly gaining ground following its latest earnings report. The India-based travel company's share price was up 9.3% as of noon ET on Tuesday. Meanwhile, the S&P 500 was up 1.2%, and the Nasdaq Composite was up 1.8%. Earlier in the session, the stock had been up as much as 14.1%.Before the market opened this morning, MakeMyTrip published results for the first quarter of its 2027 fiscal year -- which ended June 30. While the company posted sales that missed expectations, its earnings topped Wall Street's forecast. The stock is also getting a boost from another significant bullish catalyst. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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