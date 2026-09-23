Manchester United Aktie
WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065
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23.09.2026 16:25:36
Why Manchester United Stock Fumbled Today
Shares of the publicly traded football (i.e., soccer) club Manchester United (NYSE: MANU) slipped 3% in the first 15 minutes of trading Wednesday, after reporting its earnings for full-year fiscal 2026.
Manchester United set a new record for annual revenue -- £677.6 million, or $899 million, up 1.7% from last year. Operating earnings flipped from a loss last year to a profit of £22.6 million -- $30 million -- this time around.
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