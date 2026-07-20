MARA Aktie
WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067
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21.07.2026 00:57:23
Why Mara Holdings Stock Crushed the Market on Monday
One white-hot segment at the intersection of the tech and cryptocurrency sectors did very well for investors as the trading week kicked off. Crypto miners, which as a group have pushed harder into the lucrative field of data center operations, saw their stocks rise sharply on Monday.This rally, which helped lift Mara Holdings (NASDAQ: MARA) by more than 9%, was driven by two fresh multi-billion-dollar deals announced by segment players that day. The first of those two announcements was trumpeted by Iren, once upon a time a company known almost exclusively as a Bitcoin miner. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MARA
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10.05.26
|Ausblick: MARA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: MARA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MARA
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