Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
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18.04.2026 01:53:46
Why Market Players Were Piling on Lumen Technologies Stock This Week
News of a partnership with a top-of-class cloud computing enterprise helped propel Lumen Technologies (NYSE: LUMN) stock to an impressive gain this week. Over the five-day trading period, the storied tech and telecom company's shares rose by more than 15%, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. On Wednesday, Lumen announced that it had been tapped as the first network operator to partner with Amazon Web Services' AWS Interconnect service. This is a so-called "last mile" connectivity business that provides high-speed cloud services to its clients. Lumen and AWS will leverage the former's considerable last-mile and metro networks for this work.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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