Tuesday Morning Aktie
WKN: 920850 / ISIN: US8990355054
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06.10.2026 18:37:12
Why Marvell Stock Rallied Tuesday Morning
Shares of Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) charged sharply higher Tuesday morning, jumping as much as 11%. As of 12:17 p.m. ET, the stock had given back some of its gains, but was still up 3.8%.
The catalyst that sent the semiconductor and infrastructure specialist higher was the company's robust multi-year outlook, unveiled at its investor day.
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