Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
03.06.2026 03:03:47
Why Marvell Stock Rocketed to a New All-Time High Today
Shares of Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) soared to a record high on Tuesday after Nvidia CEO Jensen Huang said the chipmaker was on its way to becoming a vastly more valuable business.Image source: Getty Images. Marvell has a lucrative custom chip design business. The semiconductor maker's application-specific integrated circuits (ASICs) help to accelerate artificial intelligence (AI) workloads in cloud data centers. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!