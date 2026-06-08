Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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08.06.2026 16:30:00
Why Medtronic Stock May Have Just Become the Best Buy in the Entire Healthcare Sector
Investing in healthcare hasn't been all that exciting an option for investors in recent years. But over the long term, it can lead to significant returns. Healthcare is not only essential but a growing part of the economy. Companies that are key to the sector's long-term growth can make for excellent investments.The stock that may be the best one to buy in healthcare today is Medtronic (NYSE: MDT). The medical device maker's business has been taking off. And when you combine its financials and long-term growth opportunities with its valuation and dividend income, it may be the ultimate healthcare stock to own right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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