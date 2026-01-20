Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
20.01.2026 19:56:01
Why Memory Stocks Like Western Digital May Still Rally From Here, Analysts Say
This article Why Memory Stocks Like Western Digital May Still Rally From Here, Analysts Say originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
20.01.26
|S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Digital von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Western Digital präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.01.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Western Digital-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|196,20
|6,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen halten an: Dow fester -- ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte im Plus, wohingegen der deutsche Leitindex nachgibt. Der Dow legt daneben zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.