MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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06.07.2026 10:52:21
Why MercadoLibre Stock Dropped 16% in the First Half of the Year
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) Stock fell 16% in the first half of 2026, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. It reported declining profits for two consecutive quarters.MercadoLibre enjoys a leading position in e-commerce and fintech in 18 Latin American countries. It consistently demonstrates high growth as it generates a shift to online shopping, and since its markets lag behind other global regions, it still has a vast opportunity. For example, e-commerce penetration in the U.S. is 27%, while it's only 14% in Latin America.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
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13.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start im Seitwärtstrend (finanzen.at)
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|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)