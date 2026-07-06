MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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06.07.2026 10:52:21

Why MercadoLibre Stock Dropped 16% in the First Half of the Year

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) Stock fell 16% in the first half of 2026, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. It reported declining profits for two consecutive quarters.MercadoLibre enjoys a leading position in e-commerce and fintech in 18 Latin American countries. It consistently demonstrates high growth as it generates a shift to online shopping, and since its markets lag behind other global regions, it still has a vast opportunity. For example, e-commerce penetration in the U.S. is 27%, while it's only 14% in Latin America.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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