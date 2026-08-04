Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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04.08.2026 20:26:08
Why Merck Just Slashed Its Profit Outlook By Nearly 50%
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