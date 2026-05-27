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27.05.2026 14:53:07
Why Meta's $145 Billion AI Bet Could Be a Bigger Deal Than Investors Think
Meta Platforms (NASDAQ: META) is delivering strong revenue growth, healthy margins, and signs that AI is already improving its advertising engine. But the stock's next move may depend on whether massive capex turns into real monetization or continues to pressure free cash flow. The upside case is compelling, but execution matters more than ever.Stock prices used were the market prices of May 19, 2026. The video was published on May 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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