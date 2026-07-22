MMI Holdings Aktie
WKN DE: A1CTCW / ISIN: ZAE000149902
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22.07.2026 23:20:15
Why Metropolitan Bank Stock Sank by Nearly 9% Today
Wednesday's trading session was one to forget for Metropolitan Bank (NYSE: MCB) investors. The New York-based lender took the wraps off its second-quarter results and, since they fell short of expectations, market players sold out of its stock. The shares closed the day down by almost 9%.For the quarter, Metropolitan's total revenue was slightly over $93 million, well up from $76.3 million in the same period of 2025. Net income under generally accepted accounting principles (GAAP) also rose, albeit not as robustly, by 2% year over year to $19.2 million ($1.54 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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