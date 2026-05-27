Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.05.2026 05:11:19
Why Micron Stock Surged to a New All-Time High Today
Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) climbed to record highs on Tuesday, following bullish analyst remarks.Image source: The Motley Fool.The booming demand for artificial intelligence (AI)-powered applications has created a shortage of ultra-fast memory chips required to process the massive amounts of data needed for AI model training and inference.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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