Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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08.06.2026 12:15:00

Why Micron Technology Stock Skyrocketed 87.8% Last Month But Is Falling in June

Micron (NASDAQ: MU) stock posted a massive rally in May's trading. The company's share price surged 87.8% higher in a month that saw the S&P 500 gain 5.2% and the Nasdaq Composite jump 8.4%. Micron has been on a huge rally this year thanks to a favorable demand outlook for memory chips used in artificial intelligence and data center applications. Even with a pullback in June's trading, the company's share price is up roughly 203% in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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