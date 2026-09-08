Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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08.09.2026 14:13:04

Why Micron Technology Stock Surged 16.5% Last Month

After facing valuation pressures in July, Micron (NASDAQ: MU) stock came bounding back in August's trading. The company's share price rose 16.5% in the month, according to data from S&P Global Market Intelligence. Meanwhile, the S&P 500 gained 2.6%, and the Nasdaq Composite was up 3.9%.

August saw rebound trading for Micron and the broader artificial intelligence (AI) hardware market, with strong quarterly results from Nvidia helping to spur valuation recovery in the space. As of this writing, Micron stock is up roughly 256% year to date -- but it's also still down 16% from its high.

Image source: Getty Images.

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10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
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