Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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08.06.2026 15:08:26
Why Microsoft Stock Surged 10.4% Last Month But Is Sinking in June
Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock closed out May's trading with a double-digit gain, up 10.4%. The S&P 500 gained 5.2% over the same period, and the Nasdaq Composite rose 8.4%. Microsoft's valuation moved higher in conjunction with bullish momentum for the broader market last month, but positive coverage from analysts also played a role in the stock's gains. Despite a favorable backdrop for tech stocks in this year's trading, the tech giant's stock is still down roughly 14% in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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