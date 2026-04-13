The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
14.04.2026 00:45:38
Why Microsoft Stock Topped the Market Today
Two updates from analysts at influential companies helped bolster the buy case for Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock on Monday. The storied tech sector incumbent saw its share price improve by 3.6% that trading session, easily outpacing the 1% gain of the benchmark S&P 500 index.Arguably, the more impactful of the two reports was published last Friday, yet by the following trading day, it was still shaping investor behavior. This was a tech sector overview from Goldman Sachs that heightened the rout many legacy software companies have endured so far this year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 260,00
|-0,76%
|Microsoft Corp.
|326,80
|3,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.