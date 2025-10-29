|
29.10.2025 20:30:03
Why Mirion Technologies Rallied Double Digits Today
Shares of radiation detection equipment provider Mirion Technologies (NYSE: MIR) rallied 18.2% on Wednesday as of 2:23 p.m. ET.Mirion's traditional radiation detection business has been in medical applications; however, with the recent push to boost nuclear energy to support the artificial intelligence (AI) data center buildout, the company's radiation detection equipment is finding a new leg of growth, as yesterday's earnings report showed.In the third quarter, Mirion posted 7.9% revenue growth to $223.1 million, with 50% growth in non-GAAP (adjusted) earnings per share to $0.12. Both of those figures came in ahead of expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
