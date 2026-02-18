Mister Car Wash Aktie
WKN DE: A3CTE2 / ISIN: US60646V1052
|
18.02.2026 17:17:57
Why Mister Car Wash Stock Surged This Morning
Shares of car-wash operator Mister Car Wash (NASDAQ: MCW) were sharply higher on Wednesday morning following its earnings report -- and on news that the company has struck a deal to go private for $7.00 per share.As of 11:00 a.m. ET, shares were up about 16.4% to $6.99.In an early morning statement, Mister Car Wash said it has entered into a "definitive merger agreement" with private equity firm Leonard Green & Partners (LGP). LGP currently owns about two-thirds of the car-wash giant.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
