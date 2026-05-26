Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
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26.05.2026 19:30:23
Why Modine Manufacturing Stock Is Rocketing Higher Today
Shares of leading thermal management solutions provider Modine Manufacturing (NYSE: MOD) are 16% higher as of 1 p.m. ET today after the company announced a major $4 billion deal with a hyperscaler customer. The data center customer will use Modine's Airedale cooling solutions to support the incredible ongoing infrastructure build-out tied to the AI boom. The $4 billion will cover work scheduled for 2027 through 2029 and includes a $165 million upfront payment to help "support capacity investments and other expenditures needed to meet its commitments."I think the market's positive reaction to this news makes sense for a couple of reasons. First, the deal shows they're not only a leader in the climate solutions industry (HVAC and heat transfer solutions), but also in the booming data center space. It looks like a major vote of confidence from a big-time customer. Neil Brinker, Chief Executive Officer, explained, "This landmark agreement is a testament to the successful execution of our long-term strategy to grow our Data Centers business and validates our position as a technology leader."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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