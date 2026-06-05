Molina Healthcare Aktie
WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005
|
05.06.2026 23:35:26
Why Molina Healthcare Stock Cruised to a Nearly 10% Gain This Week
Molina Healthcare (NYSE: MOH) had a good week, at least as far as its stock was concerned. Over the past five trading days, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the shares raced almost 10% higher, thanks in no small part to a rotation into defensive stocks.Late in the week, tech stocks in particular crashed fairly hard. Many had jumped higher in recent months because of excitement around the expansion of artificial intelligence (AI). However, no rally lasts forever, and such titles began to take hits on Thursday. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molina Healthcare
|
21.04.26
|Ausblick: Molina Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Molina Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17.03.26
|S&P 500-Wert Molina Healthcare-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molina Healthcare von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|S&P 500-Papier Molina Healthcare-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molina Healthcare von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.03.26
|S&P 500-Wert Molina Healthcare-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molina Healthcare von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)