Molina Healthcare Aktie

Molina Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005

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05.06.2026 23:35:26

Why Molina Healthcare Stock Cruised to a Nearly 10% Gain This Week

Molina Healthcare (NYSE: MOH) had a good week, at least as far as its stock was concerned. Over the past five trading days, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the shares raced almost 10% higher, thanks in no small part to a rotation into defensive stocks.Late in the week, tech stocks in particular crashed fairly hard. Many had jumped higher in recent months because of excitement around the expansion of artificial intelligence (AI). However, no rally lasts forever, and such titles began to take hits on Thursday. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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