MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
|
02.12.2025 00:04:04
Why MongoDB Stock Is Skyrocketing in After-Hours Trading?
After dipping about 1.1% during Monday's regular trading hours, MongoDB (NASDAQ: MDB) stock is flying higher during after-hours trading. Reporting third-quarter 2026 financial results after the bell rang, the intelligent data platform provider beat expectations on both the top and bottom lines to the delight of investors.As of 6:00 p.m. ET, shares of MongoDB are up 21.8% from their closing price of $328.87 at 4:00 p.m.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MongoDBmehr Nachrichten
|
30.11.25
|Ausblick: MongoDB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.08.25
|MongoDB-Aktie zündet Kursturbo: Starke Ergebnisse überzeugen Anleger (finanzen.at)
|
11.08.25
|Erste Schätzungen: MongoDB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.06.25
|KI-Investments jenseits der Giganten wie NVIDIA & Co.: Chancen mit MongoDB und Okta (finanzen.at)
|
03.06.25
|Ausblick: MongoDB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu MongoDBmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MongoDB
|281,05
|-1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.