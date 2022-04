Why MongoDB Stock Popped on Tuesday

Weiter zum vollständigen Artikel bei "MotleyFool"

Shares of cloud-computing database company MongoDB (NASDAQ: MDB) jumped on Tuesday morning after the company announced it will introduce a new pay-as-you-go subscription offering for its MongoDB Atlas database platform. The program will be accessible via Alphabet's Google Cloud. As of 1 p.m. EDT, MongoDB stock is up 3.5%.Image source: Getty Images.Continue reading